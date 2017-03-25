安倍否定昭惠夫人参与森友学园问题 首相安倍晋三3月24日下午在参院预算委员会会议上进行答辩。（共同社）

【共同社3月24日电】日本首相安倍晋三在24日的参院预算委员会会议上，围绕大阪市“森友学园”收购国有土地问题，否认夫人昭惠参与此事以及财务省揣度安倍方面的想法。在野党提到昭惠夫人的政府随从人员把咨询财务省的结果通过传真答复给该学园的笼池泰典一事，指出财务省可能揣度了安倍方面的想法以及昭惠夫人参与其中。自民党拒绝传唤昭惠夫人等作证。朝野双方陷入全面对立。

在预算委员会会议上，安倍就昭惠夫人的随从谷查惠子向财务省的咨询以及给笼池的传真强调称“并没有回答，明显不存在揣度一事”。同时称“我妻子完全没有参与国有土地的出售”。有关笼池称“向昭惠夫人的咨询在录音电话中留言了”，安倍说明称，没有要紧事，昭惠夫人没有回电，因此笼池寄信给谷查惠子。

官房长官菅义伟就传真上写的“我方也将继续关注”中的“我方”明确表示“当然是指谷查惠子”。同时称“传真是谷查惠子自己写的，属于个人所有”，主张和昭惠夫人没有关系。

对此，共产党议员小池晃批判称：“这样转嫁责任太过分。完全没有说服力。”社民党议员福岛瑞穗认为，安倍应在约一个星期前知道传真存在时就公布。（完）