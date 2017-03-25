日本学术会议新声明草案通过 指出防卫省研究费问题

【共同社3月25日电】代表日本科学家的国家特别机构“日本学术会议”24日召开由会长和副会长等高层组成的干事会并通过了新声明，关于帮助大学的科学家等进行也有可能应用于军事的基础研究的防卫省公开征集制度指出“政府介入明显，问题很多”等。这是时隔50年又一份关于军事研究的声明。

内部的研讨委员会7日总结了声明草案并力争在4月的全体会议上通过，但“在干事会上决定是原本的手续，没必要等到全体会议召开”等意见频出。草案经过删减部分字句后获得通过。4月的全体会议上将向会员汇报新声明。

声明中指出，在大学的军事研究与学术健全发展之间关系紧张。新声明表示“继承”从对过去的战争协助反省出发提出“不进行军事研究”的1950年和1967年的声明。

新声明提出包含防卫省的制度在内，在进行被认为存在军事研究可能性的研究时，应当设立审查妥当性的制度。声明虽然没有强制力，但将成为大学决定如何应对时的指针。

24日的干事会上，研讨委员会的委员长杉田敦等称“因为是重要的问题，最好有一个学术会议全体进行讨论的平台”等，要求新声明草案成为全体会议议案，但反对意见占多数。

会后接受媒体采访的杉田称：“我认为会员当中有（对于无法在全体会议上讨论和表决的）不满。想在全体会议上致歉。”学术会议会长大西隆称“并没有对会员说过（在全体会议上表决），研讨委员会的结论在干事会上通过是通常程序”。（完）