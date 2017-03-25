冲绳县知事首次明言将撤销批准造地工程的许可 3月25日，冲绳县知事翁长雄志上任以来首次出席了反对将美军普天间机场搬迁至名护市边野古的集会并发表演说，明言将撤销批准造地工程的许可。摄于名护市。（共同社）

【共同社3月25日电】反对将美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古的大规模集会25日在搬迁目的地旁边的美军施瓦布军营门前举行。县知事翁长雄志上任以来首次出席了反对集会。翁长对前知事批准的边野古填海造地工程许可称“将采用一切手段务必撤销”，首次明确表达了撤销想法。面对中央政府逐步推进的搬迁工程，翁长此举表达了与反对派县民等步调一致，阻止搬迁的强烈决心。

去年12月，围绕翁长取消填海造地许可的做法是否违法一事，最高法院维持了县方败诉的判决结果，中央政府重启了工程。今年2月启动了海上主体工程，正为最快于4月启动护岸建造工程而展开作业。据悉，翁长可以凭借下达许可后事态发生变化为由行使撤销权，与以许可前的情况为理由“取消”具有相同效力。

然而，也有看法认为中央政府可通过“代执行”（代替冲绳县执行）来推翻撤销许可的决定，翁长正在对行使撤销权的时期进行谨慎探讨。

据主办方称，参加集会者约为3500人。翁长呼吁称：“从今天开始冲绳的新战斗，绝对不能让政府建造新边野古基地。”翁长表明撤销意愿后，参加者热烈地鼓掌和吹呼哨。

此次集会的主题是“要求立即中止违法填海造地工程的县民集会”，由反对搬迁的政党和市民团体组成的“全冲绳会议”主办。名护市市长稻岭进和来自冲绳县选区的国会议员等也参加了此次集会。会上还通过了名为“县民和全国朋友强烈要求日美两国政府放弃建设边野古新基地”的决议。

2014年7月开始，反对县内搬迁者开始在施瓦布军营门前静坐示威。目前，反对者在大门前搭设帐篷频繁集会等，连日举行抗议活动。（完）