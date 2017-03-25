日本不参加禁核条约谈判可能性升高 因美国反对

【共同社3月25日电】24日从多名日本政府消息人士处获悉，关于本月27日起在纽约联合国总部启动的《禁止核武器条约》谈判，日本政府不参加的可能性升高。

由于美国的特朗普政府展现强烈反对包含日本在内的盟国参加谈判的姿态，日本政府内部官员的“不参加论调”高涨，最终将由首相安倍晋三和外相岸田文雄作出判断。

政府若正式决定不参加，除了预计或有国内舆论的反对外，要求日本作为核爆国发挥特别作用和积极贡献的非拥核国家或将表示失望。

24日的参院预算委员会会议上，安倍等关于是否参加谈判称正在推进“最后研究”。而就反对作为启动条约谈判基础的去年联合国大会决议的理由，安倍解释称拥核国家和非拥核国家的“分裂”愈发加深，实现弃核很遥远。该发言可能是暗示了对禁核条约本身的实质性反对。

在谈判启动前的最后关头，安倍等还留有根据“政治判断”转而决定参加的余地，但相关人士透露，从迄今日美间的政策协调和日本政府内的磋商内容来看，这一可能性较低。

日本政府此前单独进行了信息收集，与谈判参加国协商假设日本参加谈判，推进“现实性、实践性的核裁军”的日方主张能在多大程度上被采纳等。但2月日美首脑会谈中再次明确重申“核保护伞”的特朗普政府反对强烈，日本政府内部多数意见认为要斟酌日本所处的安全保障环境，重视对美关系。（完）