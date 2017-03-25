日澳2+2磋商下月在东京举行 讨论安保合作

【共同社3月25日电】日本政府相关人士24日透露，日本和澳大利亚两国政府就4月20日前后在东京举行外长防长磋商（2+2磋商）开始展开协调。预计双方将结合朝鲜核与导弹开发和中国在东海及南海的海洋活动等日益严峻的安保环境，确认加强与包括美国特朗普政府在内的三国合作以实现亚太地区的和平与稳定。

日本政府还计划在4月下旬开始的长假中与美国举行2+2磋商。日本希望与被定位为“准同盟国”的澳大利亚确认在安保领域步调一致，从而更好地与美方展开合作。

据相关人士透露，日澳双方拟在磋商中共享对朝鲜和中国的关切，就促进在海洋安保领域的合作以及强化自卫队和澳大利亚军方的联合训练达成一致。

日澳1月签署了《物资劳务相互提供协定》（ACSA）修改版，基于安全保障相关法让部队间提供弹药成为可能。有分析认为，日本政府力争在本届国会上批准该协定，将在磋商中再次确认ACSA的重要性。

日本外长岸田文雄、防卫相稻田朋美以及澳大利亚外长毕晓普、防长佩恩将出席2+2磋商。若顺利实现，将是自2015年11月在悉尼举行以来的首次。两国原本就去年12月下旬举行展开了协调，但因佩恩身体状况欠佳而推迟。（完）