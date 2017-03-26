日本在野党将继续追究昭惠夫人参与森友学园问题

【共同社3月25日电】日本2017年度预算将经27日的参院全体会议，在国会获得通过。执政党力图平息有关学校法人“森友学园”的问题，但在野党在传唤已表明辞去学园理事长一职的笼池泰典作证后，仍将继续追究。在野党将矛头指向首相夫人安倍昭惠，以其涉嫌参与学园以低于评估价约8亿日元（约合人民币4900万元）的价格购得国有土地的过程等为由，准备强烈要求传唤其作证。

在表决预算案的27日参院全体会议之前，首相安倍晋三将出席参院预算委员会的集中审议和总结质询。28日还将在参院决算委员会接受质询。在野党将昭惠夫人的政府随从人员把向财务省咨询的结果通过传真答复给笼池一事定义为“居间斡旋”，将追查此举导致政府机构揣度的可能性。

首相方面极力主张传真内容对笼池的要求“没有同意”。认为传真是夫人随从人员的个人行为，否认昭惠夫人参与其中，并准备不同意传唤昭惠夫人作证。

执政党认为“追究的矛头指向首相近亲”，预测若政府预算通过后安倍出席国会审议的机会减少，那么事态将变得易于平息。

不过，声称南苏丹联合国维和行动（PKO）部队日报已经销毁但后来发现陆上自卫队进行了保存的问题也余温尚存。此外还存在担忧情绪根深蒂固、修改合谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案，能否如执政党所愿主导国会运营尚是未知数。（完）