独家：日美下月召开安保2+2会议 拟合作加强导弹防御

【共同社3月26日电】日本政府消息人士25日透露，政府拟在或于4月下旬起的大型连休期间召开的“日美安保磋商委员会”（2+2）会议上，把寻求加强应对朝鲜的弹道导弹防御（BMD）体系作为首要课题提出。这被定位为旨在强化日美同盟的扩大自卫队作用的措施。包括探讨是否应该拥有在发射弹道导弹前破坏基地的“对敌基地攻击能力”在内，也有可能商议自卫队和美军职责分工的方向性。

日本政府准备在特朗普政府上台后的首次2+2会议上，作为最重要主题明确提出BMD，再度共享“朝鲜的威胁已进入新阶段”这一认识。

据相关人士透露，日本政府预计在2+2会议上以严峻的财政状况为由解释大幅增加防卫费较为困难，有意就锁定由日美集中投入财力的合作领域有效强化防卫能力达成一致。

作为BMD的强化措施，日本正在探讨增加配备搭载有海基拦截导弹“标准-3”（SM-3）的海上自卫队宙斯盾舰等。引进美军最尖端导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD，简称萨德）和陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore）也被纳入考虑范围。

日本政府也准备把探知弹道导弹发射的雷达等警戒监视和太空与网络防卫作为优先合作领域提出。

关于对敌基地攻击，日本政府认为在法律上可行但未持有必要的装备。有分析认为，依赖美军的攻击力，自卫队贯彻防卫现状的“矛”与“盾”应该如何分工成为焦点。

2+2会议基本决定在美国召开。预计日本外相岸田文雄、防卫相稻田朋美和美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯将出席。在磋商后，日本将加快研究或于2018年下半年制定的规定五年间装备引进及费用详情的下一期《中期防卫力整备计划》（中期防）。

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小资料：日本的弹道导弹防御是采用双重拦截措施的体系。雷达探知飞向日本的弹道导弹后，海上自卫队宙斯盾舰搭载的海基型拦截导弹（SM-3）在高度100千米以上的大气层外进行拦截。拦截出现漏洞时则用航空自卫队的地对空拦截导弹“爱国者-3”（PAC-3）再次实施拦截。日本政府正考虑引进的“萨德”（THAAD）能在比PAC-3更高的高度实施拦截，但每套约1250亿日元（约合人民币80亿元）的高昂费用成为课题。（完）