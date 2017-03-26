调查：27%的日企将增加2018年度应届生录用

【共同社3月26日电】共同社25日汇总了以日本国内104家主要企业为对象实施的有关2018年度（2018年4月至2019年3月入职）应届毕业生录用方针的问卷调查结果。在已经确定录用计划的78家企业中，占27%的21家回答称较2017年度实际（预计数据）录用情况有所增加，高于去年调查中24%的占比。

该问卷调查从2月下旬开始实施。对截至3月中旬收到的回答进行了统计。包括与2017年度持平在内的回答共占86%，可以看出在人手短缺和收益改善的背景下，企业为确保人才继续保持积极姿态。今年的求职活动似乎仍将呈现学生占优的“卖方市场”。

另一方面，所有受访企业中有70家对政府在工作方式改革中考虑设置加班时间上限的做法表示“肯定”。仅有5家企业回答称“不予肯定”，体现出对于防止过劳死等控制加班时间的高度关注。

在已确定录用计划的78家企业中，回答称录用计划与2017年度实际情况持平的有46家，表示将减少的有11家。回答称将增加的企业包括佳能、京瓷集团、大和房屋工业、NTT西日本集团等，广泛涉及各个行业。送货现场出现严重人手不足的雅玛多集团也计划以高中毕业生为中心录用千余人。

除JFE集团和三菱重工业公司等制造业外，三井住友海上火灾保险、东京海上日动火灾保险、SMBC日兴证券这些金融业回答称将减少录用。尚未确定的26家企业估计是在观望对全球经济产生影响的美国特朗普政府的动向等。

关于录用选拔中重视的项目（最多可选两项），最多有67家企业选择了“行动力和积极性”，其次为33家选择的“人品和责任心”。有63家企业认为2018年度求职活动将呈现学生占优的“卖方市场”。“感到”或“相对感到”确保人才很困难的企业共计达62家，远远超过“相对没有感到”或“没有感到”的34家。

日本政府计划将作为例外的繁忙期加班时间上限设为“1个月不超过100小时”。问卷询问了理想的上限，有21家企业回答称“80小时”、16家称“60小时”、9家称“100小时”。另有48家企业选择其他或不作答。（完）