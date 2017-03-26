日本将在禁核条约谈判启动前决定是否参加

【共同社3月26日电】关于27日起在纽约联合国总部启动的《禁止核武器条约》谈判，25日获悉了成为焦点的日本的应对方针。日本将谨慎分析在依赖“核保护伞”的同时争取阶段性核裁军的日方主张在谈判中能多大程度被采纳，于最后阶段作出是否实际参加谈判的最终判断。多名政府高官透露了这一消息。

政府将派裁军大使高见泽将林前往当地，高见泽拟在各国要人于实际谈判前的首日发表演说时表明日本的立场，目前正在与主席国等就此进行最终协调。

关于是否参加实际谈判，预计外相岸田文雄等政府高层将关注事态发展作出最终判断。鉴于条约拥护派在谈判参加国中占压倒性多数，且所有拥核国家都不参加，政府内部也有谨慎意见。

据外交消息人士透露，对核裁军持消极态度的美国特朗普政府上个月就参加谈判一事向日本表现出“明显的厌恶感”。因此，对条约本身持否定态度的日本政府内部要求不参加的声音高涨。

另一方面，外务省和首相官邸还要考虑有意参加的在广岛当选的岸田的个人意见，以及希望日本参加的以核爆受害地为主的强大舆论。政府把“向国际社会主张日本的立场”作为最优先课题，对如何应对谈判进行了研究。

然而政府坚持对禁止拥有、使用及威胁使用核武器的条约持反对姿态。某高官明确表示“拥核国家不参加的谈判没有意义，只会加深与非拥核国家间的分裂”，称日本即使参加谈判也有退出的可能性。（完）