日本新干线将彻底淘汰双层车型 图为行驶在上越新干线的全部双层车型“E4系”。2012年11月摄于JR东京站。（共同社）

【共同社3月26日电】25日采访JR相关人士获悉，日本新干线车辆中唯一的双层车型、行驶在连接东京和新潟的上越新干线的“E4系”即将消失。JR东日本计划在2018年度后推进车辆的更新换代，E4系将被无第2层的最新车型“E7系”取代。

JR东日本为追求新干线的速度和舒适性，加快淘汰旧型车辆采用新型车辆。国营铁路时期的1985年向东海道及山阳新干线投入“100系”以来行驶至今的双层新干线车辆将彻底退出，这或使铁路迷感到惋惜。

全车双层的E4系于1997年投入使用，有16节车厢、定员1634人，是世界载客最多的高速车辆，应对了通勤旅客的增加。E4系最初还在东北新干线上行驶，但于2012年结束。

据相关人士介绍，2018年度后由JR东日本和JR西日本共同开发的最新型“E7系”将投入使用，现役E4系将陆续结束运行。据分析虽然定员会减少，但是通过调整时刻表等可以保障乘车人数。

上越新干线此外还有“E2系”在行驶，但将在E4系之后被淘汰，上越新干线的车辆将全部变成E7系。

E7系还用于2015年3月开业的延伸至金泽的北陆新干线。12节车厢中有10节普通车厢、1节头等车厢和1节绿色车厢。外观特征是象牙白底色上点缀蓝色和古铜色。JR西日本的车辆被称为“W7系”。（完）