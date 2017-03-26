东芝拟本月内为美国子公司申请破产

【共同社3月26日电】24日获悉，处于经营重组期的东芝公司已进入最终协调，拟最快在月内美国核电子公司西屋电气（WH）申请适用《美国联邦破产法》第11条。此举旨在通过WH的破产处理来防止在美核电业务损失的进一步扩大。为加快重组，东芝将在2016财年内确定损失，加紧彻底改善财务基础。

瑞穗银行和三井住友银行等主要交易银行也纷纷支持东芝月内申请破产。然而东芝计划30日召开临时股东大会以获得对拆分半导体业务组建新公司的批准，也有高层担心申请破产可能对大会议事造成影响。

有分析认为，美国政府因担心就业也对破产处理面露难色，协调可能推迟至4月。不过据估计，即便出现这种情况，东芝也将在4月11日提交再次推迟的2016财年前三财季报表前提出申请。

东芝对WH提供约7000亿日元（约合人民币433亿元）的债务担保，据估算申请适用破产法将产生约3000亿日元规模的追加损失。总损失额可能高达1万亿日元规模，但通过破产处理可以确定总损失额。

东芝从2月开始讨论申请适用破产法，在宣布再次推迟提交财报的3月14日记者会上，社长纲川智承认破产是“选项之一”。东芝可能是在与负责提供建议的顾问等反复商议后，得出了尽快申请较为有利的结论。（完）