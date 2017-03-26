日本政府月底起将解除福岛4町村的疏散指示 图为福岛县饭馆村的住宅区附近堆积的去污废弃物。摄于3月23日。（共同社）

【共同社3月26日电】日本政府将在31日解除因福岛核事故对福岛县浪江町、川俣町、饭馆村发出的疏散指示，4月1日解除富冈町的疏散指示。解除对象是除辐射量高的“返家困难区域”外的“居住限制区域”和“疏散指示解除准备区域”，涉及11944户家庭、31822人（2月末至3月初统计）。

但是由于医院和商业设施等生活环境不够完善，存在很多课题。为实现返家，包括夜间在内可在自家住宅长期逗留的准备住宿登记人数4个町村总计只有733户1652人（3月中旬统计），指示解除后居民返家的动向可能十分缓慢。

因核事故和东日本大地震而疏散的福岛县灾民截至2月约有7.7万人，与人数最多的2012年5月时约16.5万人相比减少了一半。现在的疏散区域的解除始于2014年4月的田村市都路地区，本次4个町村的解除为第10次。

浪江町的解除对象人口有15294人，为至今为止最多。川俣町将不再有疏散区域，另一方面浪江、富冈、饭馆3个町村的返家困难区域的疏散还将继续。

政府原计划本月底前解除各地方政府居住限制区域和疏散指示解除准备区域的疏散指示，但因第一核电站所在的双叶町、大熊町的基础设施等不够完善，未能实现解除。

7个市町村返家困难区域的疏散指示仍在继续。政府计划今后在这些区域内完善使居民可以居住的“特定重建据点”，争取5年后解除指示。（完）