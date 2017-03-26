详讯：62%的日本人不能接受安倍就森友问题的说明

【共同社3月26日电】共同社25、26两日实施的全国电话舆论调查结果显示，围绕大阪市的学校法人“森友学园”低价购买国有土地问题，对于首相安倍晋三否认自己及夫人昭惠等与此有关的说明，有62.6%的受访者表示“不能接受”，大幅超过回答“可以接受”的28.7%。52.0%的受访者认为应传唤昭惠夫人到国会进行说明。安倍内阁支持率为52.4%，与上次11、12两日调查相比下降了3.3个百分点。不支持率为32.5%。

关于低价收购国有土地问题的过程，高达82.5%的人认为政府的说明不够充分，大幅超过认为说明充分的10.7%。已表明将退任学园理事长的笼池泰典在国会证言中称获得来自安倍的100万日元（约合人民币6.2万元）捐款，而安倍否认与此有关，58.7%的受访者表示“不能理解”安倍的说明，30.2%表示“能够理解”。42.8%认为没必要传唤昭惠夫人到国会作证。

围绕天皇退位的相关法律完善，56.2%的人赞成根据国会见解制定仅限一代天皇退位的特例法，34.9%表示反对。

关于修改合谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案，38.8%的人表示赞成，40%表示反对。（完）