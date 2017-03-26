日本朝野政党围绕传唤昭惠夫人陷入对立

【共同社3月26日电】日本执政党在26日的NHK节目中，就大阪市学校法人“森友学园”收购国有土地问题，表示拒绝传唤首相夫人安倍昭惠作证，并呼吁推进修改合谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案等重要法案的审议。在野党则以真相尚未查明为由敦促传唤作证。

自民党代理干事长下村博文针对学园的笼池泰典在23日的传唤作证中称从昭惠夫人处收到100万日元（约合人民币6.2万元）捐款一事，指出“没有证据，没有客观事实关系就无法相信”。提到“合谋罪”法案等，牵制在野党称“国政的重要问题才应在国会进行积极讨论”。

公明党代理干事长齐藤铁夫提到国有土地出售问题，称“会计检查院正在展开调查，应该等待结果努力查明真相”。

民进党代理干事长福山哲郎表示，鉴于传唤作证，“问题变得复杂且扩大了”。考虑到昭惠夫人的政府随从人员把咨询财务省的结果通过传真答复给笼池一事，共产党书记局长小池晃强调“出现了昭惠夫人参与的可能性，只能让其和笼池一样在传唤的平台上讲出真相”。

日本维新会政调会长浅田均认为还应传唤财务省和大阪府的负责人到国会作证。

围绕“合谋罪”法案，下村表示力争在本届国会通过。福山批评称“（该法案对象的）‘有组织犯罪集团’的定义很模糊”。（完）