日本政府探讨天皇退位后移居东宫御所

【共同社3月26日电】26日获悉，日本政府正在探讨天皇实现退位后，天皇夫妇从现在的皇宫御所移居皇太子一家居住的东京元赤坂“东宫御所”事宜。成为新天皇的皇太子将与家人移居皇宫御所。

据宫内厅相关人士透露，天皇及皇太子均希望将皇位继承的相关费用控制在最少程度。政府计划在本届国会通过天皇退位的特例法后，最终决定天皇退位后的居所。天皇退位时间设想为明年年内，有方案提议2019年元旦改元。

政府探讨的是退位后天皇夫妇迁出皇宫御所，进行整修后皇太子一家迁入。其间皇太子将作为新天皇往返于东宫御所与皇宫宫殿，执行公务、出席活动。预计退位后的天皇夫妇将暂居东宫御所或秋筱宫邸等所在的赤坂御用地的设施内。

天皇夫妇自成婚次年的1960年6月起曾在东宫御所居住约33年。1989年1月即位后至1993年12月迁入皇居内新建的御所期间，东宫御所被称为赤坂御所。

由于历史上退位天皇的住所曾被称为“仙洞御所”，因此也在讨论现任天皇退位后的住所是否称为“仙洞御所”。

关于天皇退位后皇位第一顺位继承人秋筱宫的待遇，政府正在进行协整，拟使其与皇太子同等规格。但预计秋筱宫一家的住所将维持不变。

如果秋筱宫接手皇太子的公务，接触外国政要等的机会将增多。由于秋筱宫邸为旧秩父宫邸改建而成，老化严重，因此有方案建议在进一步修缮的同时，利用与之相邻但目前无人居住的赤坂东邸作为会客场所。（完）