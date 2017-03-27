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焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示

2017年03月26日

金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示

金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示

图为金正男案被告Siti Aisyah，图片由马来西亚警方提供。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社吉隆坡3月26日电】26日采访相关人士获悉，因涉嫌使用剧毒神经毒剂VX杀害金正男而被控杀人罪的印度尼西亚籍被告Siti Aisyah（25岁）供述称，在案发现场跟在身边的朝鲜籍嫌疑人曾具体指示称“瞄准那个穿灰色衣服的男性”等。

　　据相关人士称，被告供述称接到了自称是策划恶搞节目的“中国人张（音译）”的男子的指示。该男子可能是案发后回到朝鲜的4名嫌疑人中的Hong Song Hac。

　　该男子在作案前一天的2月12日命令被告次日上午8点来机场。据称该男子与被告一同在机场餐饮店等候金正男，并再三叮嘱被告称“对方是有钱人，自尊心很强，结束后就去洗手并立即离开”。

　　金正男出现后，该男子对被告说“看着别处把手伸出来”，并把散发出机油一样异味的液体涂在被告的手上。被告从金正男身后靠近触摸了他的脸部。据悉金正男回头用英语问“你是谁”，被告合掌表示道歉，然后离开。

　　之后被告使用事先拿到的出租车券回家。供述称不知道金正男已死亡，继续在工作的按摩店上班，2月16日被捕。

　　被告还供述称在案发前的约1个月里，被要求在马来西亚和柬埔寨进行了十几次“预先练习”。练习时的目标是华裔男性，被告被指示用双手从上到下触摸整个脸部。被告表示练习时使用的液体没有异味，称“做过好多次同样的事，实在无法相信金正男已死亡”。

　　被视为实行犯的被告Siti Aisyah和越南籍女子都主张无罪，但马来西亚警方认为两人在知道是毒剂的情况下杀害了金正男。（完）

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