聚焦：特朗普政府对全球变暖对策投下阴影

特朗普政府对全球变暖对策投下阴影 3月1日，讨论长期全球变暖对策的环境省探讨会在东京都千代田区举行。（共同社）

【共同社3月27日电】基于去年生效的《巴黎协定》的全球变暖对策前景因特朗普政府产生阴影。因美国轻视环境污染，出现回归二氧化碳（CO2）排放量较多的化石燃料的动向，日本国内也出现了认为应谨慎采取力度过大政策的声音。另一方面，风能、太阳能发电扩大的背景下，中国可能成为新的全球变暖对策领军者。专家警告称：“追随美国可能会落后于世界潮流。”

▽逆转

特朗普打算逐个推翻前总统奥巴马的政策。他已表示将调整二氧化碳重要减排举措——火力发电站的管制、汽车油耗管制。奥巴马前政府暂缓的石油管道建设计划也发生逆转，将开始建设。另外，还表示将对负责应对的美国国家环境保护局（EPA）的预算削减三成。

特朗普还提及了退出以“所有国家参加”为原则的《巴黎协定》。如果世界第二大排放国美国退出，将会引发阵脚大乱。但政府内要求留在协定内的声音也较强，可能还将发生曲折。

30多国负责全球变暖谈判的负责人3月初在东京交换意见时，美国也成为了话题。相关人士称“如果给特朗普施压，怕是会激怒他吧”、“如果什么都不说，会被以为国际社会轻视全球变暖”，苦于应对的情况可见一斑。

▽观望

日前在德国举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议中，因美国反对，联合声明中没有写入全球变暖对策的语句。环保团体世界自然基金会（WWF）的山岸尚之惊讶地表示：“虽然有所预料，但没想到这么快就采取了消极态度。”

日本提出了将温室气体“在2050年削减80%”的长期目标。环境省探讨会为了达成目标，汇总了以采用碳税来减少化石燃料、加强国内对策的战略方案。

另一方面，经济产业省的动向较为迟钝。该省独自设立的探讨会对削减80%目标本身提出质疑，无望出台积极的国内对策。

经团联常务理事根本胜则因特朗普政府的诞生，在会议上发言称：“必须观望国际形势变化对各国环境政策的影响。”经产省官员说明称“如果美国不做，日本也不会做”，暗示会追随美国。

▽潮流

中国国家主席习近平在1月于瑞士举行的世界经济论坛上批评特朗普称，应该坚持《巴黎协定》，这是对子孙后代的责任。

习近平回应奥巴马的呼吁，为《巴黎协定》的诞生作出了贡献。国内方面，配合产业结构改革的时机力争减少煤炭消费，以实现经济可持续增长和缓解严重的大气污染。

今后将持续发展风力和太阳能发电，今年将在全国启动温室气体排放量交易。美国原地踏步的时候，中国可能将引领全球变暖谈判。

联合国环境计划特别顾问末吉竹二郎认为“美国的实力企业和州也确定了不依靠化石燃料的‘去碳’方向。大潮流不会停止，特朗普政府的影响有限”。他还警告称：“若落后于潮流，日本企业的竞争力将被削弱。”（完）