民进党建党一周年难改执政时期留下的“负面形象”

【共同社3月27日电】由旧民主党和旧维新党合并创建的日本民进党27日迎来建党一周年。虽说是第一大在野党，但旧民主党执政时期的“负面形象”仍未能消除，党势持续低迷。对抗“自民党一党独大”这一目标前景黯淡。与支持组织日本工会总联合会（简称联合）之间也存在不和，瞄准下届众院选举在党内重整旗鼓的工作可谓当务之急。

民进党干事长野田佳彦26日在新潟县新发田市就重建民进党一事向媒体表示：“将坚持积极提方案的路线，并明确若夺得政权将做些什么事。”

去年3月27日的建党大会中，就任第一任党首的冈田克也表示：“这是为实现政权可更迭型政治的最后机会。”然而在7月的参院选举中仅获得32个议席，未能实现改选43个议席的目标。冈田在9月的党首选举中并未成为候选人，表示有意卸任。

继任党首的莲舫在利用自己的高知名度和宣传力以挽回民进党支持率上备受期待。然而，在作为国政初战的去年10月众院东京10区、福冈6区的两次补选中遭遇大败。在国会论战中，首相安倍晋三对旧民主党时代“失政”的抨击也颇引人注目。在共同社的舆论调查中，民进党的支持率停留在1位数已持续半年以上。

莲舫领导层今年1月为明确与安倍政府的对立点，考虑提出将“本世纪30年代实现零核电”的目标提前实现。此事遭到旗下拥有全国电力相关产业工会总联合的工会总联合会的强烈反对，党内意见难以统一。民进党原本力争在3月12日的全党大会上公布提前年限，但最终不得不放弃。

瞄准众院选举的在野各党联手共斗也未取得进展。从在野4党来看，目前仍维持着在210个以上选区展开竞争的格局。（完）