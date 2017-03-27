山形县发现大海啸痕迹 疑形成于平安时代

【共同社3月27日电】据山形大学等的团队日前得出的研究成果显示，山形县鹤冈市沿岸沙丘地层发现疑似平安时代大海啸留下的痕迹。团队在海拔超出30米的高处发现痕迹，指出当地可能会遭到超出过去县政府预想规模的海啸袭击。

据团队成员、山形大学地质学名誉教授山野井彻介绍，海啸痕迹发现于鹤冈市汤野滨地区庄内沙丘的粘土性泥层。由于沙丘一般仅有沙层，团队分析是伴随震源位于日本海的地震发生的巨大海啸涌入这一地点，带来的泥沙在此堆积。

最高点为海拔37.9米，位于距海岸线约1600米的内陆。据分析，地面高度与当时没有明显变化。根据泥层中所含植物的年代推测，海啸发生于公元11世纪至12世纪，处于平安时代。

根据山形县政府此前公布的大规模地震预测，山形县沿岸可能发生里氏7.7至7.8级地震，最高16.3米的海啸将袭击该县。研究团队认为，造成此次发现痕迹的海啸规模大于上述预测。

山野井教授指出，东日本大地震中，大海啸袭击东北地区太平洋一侧的公元869年贞观地震研究成果未充分发挥作用。他表示：“即使近年没有大地震以及海啸，也不能说完全安全。希望了解过去的地震，思考应对措施。”（完）