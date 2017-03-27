东芝向韩国电力寻求支援 拟让西屋电气申请破产

【共同社3月27日电】27日获悉，处于重组期的东芝公司为了让旗下的美国核电子公司西屋电气申请适用《美国联邦破产法》第11条正在向存在技术合作关系的韩国电力公司寻求支援。预计东芝将会召开面向美国电力公司等债权人的说明会寻求理解，然后于近期提出申请。此举旨在为美国核电业务止损，从而切实推进重组。

东芝瞄准核电出口于2006年收购了西屋电气，但该笔交易以失败告终。日本作为国策推进的核电振兴政策或将面临根本性调整。

东芝将于近期召开董事会会议，批准西屋申请破产。由于韩国下届总统的热门人选、最大在野党“共同民主党”的前党首文在寅欲转变推进核电的政策，东芝与韩国电力的协调可能面临困难。

东芝将因西屋电气的美国核电业务计提7000亿日元（约合人民币436亿元）以上的损失。由于亏损额今后可能会进一步扩大，东芝准备本月就让西屋申请破产，通过债务重组使其脱离东芝母公司。

即使西屋申请破产，东芝的亏损额预计也将增至1万亿日元规模。此外因美国政府也对问题核电站提供了巨额的债务担保，美国民众也可能要承受相应负担，此事或将演变为三个国家间的政治问题。（完）