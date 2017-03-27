日本租借给菲律宾的2架教练机正式交付 3月27日，日本防卫副大臣若宫健嗣（左三）和菲律宾国防部长洛伦扎纳在桑莱岬海军基地出席日本海上自卫队教练机“TC-90”的交付仪式。（共同社）

【共同社桑莱岬3月27日电】日本租借给菲律宾海军的2架海上自卫队教练机“TC-90”的交付仪式27日在菲律宾首都马尼拉近郊的甲米地省桑莱岬海军基地举行。两国政府去年2月签署了防卫装备品及技术转移相关协定，此次是自卫队飞机首次租借给其他国家。

此举旨在帮助装备老化的菲律宾军队提高警备能力以应对中国在南海推进的军事基地化。租借协议是在与中国在南海主权问题上对立的阿基诺政府时期达成的，由于现任总统杜特尔特采取亲华态度，此举是否有助于牵制中国还是个未知数。

出席仪式的日本防卫副大臣若宫健嗣致辞称：“菲律宾是战略合作伙伴。TC-90的转移将有利于地区的和平与稳定。今后也将毫不吝惜地提供支援。”菲律宾国防部长洛伦扎纳表达了谢意。

菲律宾方面曾向日本提出援助防卫装备品的请求。由于日本的现行法律不允许无偿提供装备品，因此采取了有偿租借的方式。TC-90的续航里程约为2000公里，是菲律宾海军飞机的2倍左右。2017年度还将再出借3架。

此次的2架飞机于23日从海自德岛航空基地（位于德岛县松茂町）出发，27日早晨抵达桑莱岬海军基地。2名菲律宾海军飞行员从去年11月起在徳岛航空基地接受了驾机培训。（完）