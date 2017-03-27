日官房长官警告冲绳知事若滥用权限或将索赔 3月27日上午，日本官房长官菅义伟在首相官邸召开记者会，表示如果冲绳县知事翁长雄志为阻止搬迁滥用知事权限，或将向翁长个人进行索赔。（共同社）

【共同社3月27日电】日本官房长官菅义伟27日在记者会上围绕驻日美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古问题表示，如果知事翁长雄志为阻止搬迁滥用知事权限，或将向翁长个人进行索赔。翁长在25日的搬迁反对派集会上表明考虑撤销前知事对填海造地的批准。鉴于翁长摆出彻底对抗的姿态，日本政府希望以此牵制翁长的行动。

菅义伟在记者会上指出，“地方首长将法令授予的权限用于与法令不同的目的就是滥用权限。”菅义伟还表示，“对于违法行为，可能根据法令采取必要的措施，包括行使索赔权。”

对于翁长称有意撤销批准一事，菅义伟表示“我国是法治国家。作为政府将遵从（最高法院的）决定，有条不紊地推进工程。”

去年12月，中央政府在最高法院围绕翁长取消填海造地批准做法是否违法一案裁定县政府方败诉后重启工程。今年2月启动海上主体工程，并正推进作业为最快4月启动护岸建造工程做准备。

据分析，翁长在败诉后作为撤下取消做法的替代方案，以批准后冲绳各项选举中所反映出反对边野古搬迁方案的民意等为依据，以事后的理由所能采取的措施提及“撤销”。（完）