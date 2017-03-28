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日政府基本敲定东电新高层人事 将加快改革步伐

2017年03月27日

　　【共同社3月27日电】26日获悉，日本政府基本决定了东京电力控股公司的新高层人事，由日立制作所名誉董事长川村隆（77岁）接替数土文夫（76岁）出任董事长，零售部门东电能源伙伴公司社长小早川智明（53岁）接替广濑直己（64岁）出任社长。广濑退居新设的副董事长一职。今后将结合彻底修改经营重组计划加快改革步伐。

　　新人事最快将于月底前内定，经6月的定期股东大会后新旧交接。同时基本确定由三井物产前社长枪田松莹、经营共创基盘公司首席执行官（CEO）富山和彦为外部董事。

　　广濑预计将专注于福岛核事故的赔偿等业务而退出董事职位。然而由于这实质上是降职，也有可能被认为是轻视灾民应对工作，关于广濑何去何从将加紧最后阶段的协调。

　　持有东电有表决权的过半股份的日本政府主导了此次人事变动。经济产业省的专家会议“东电改革与1F（福岛第一核电站）问题委员会”正在讨论重组计划，然而核事故处置费用的估算倍增至22万亿日元（约合人民币1.37万亿元），需要进一步进行经营改革，因此经产省与东电外部董事就高层换新达成了一致。

　　川村担任该委员会的委员，被认为适合出任董事长。同时他也有担任过日立社长兼董事长以及经济团体联合会（经团联)副会长的经历。该委员会在建议中要求“将权限转移给下一代”，小早川的出任符合这一方向。

　　即将退任的数土曾任JFE控股社长等，2014年4月就任东电（现东电控股）董事长。广濑于2012年6月出任社长。6月将迎来就任五年的节点，政府内出现了要求易人的意见。

　　××　　××

　　川村隆生于札幌市，毕业于东京大学。1962年进入日立制作所。历任社长兼董事长等，2016年出任名誉董事长。

　　小早川智明生于神奈川县，毕业于东京工业大学。1988年进入东电（现东电控股）。历任常务执行董事等职，2016年担任东电能源伙伴公司社长。（完）

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