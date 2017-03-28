韩国电力称若收到东芝支援请求将予以研究

【共同社3月27日电】27日获悉，处于经营重组期的东芝公司以及持续产生巨额损失的旗下美国核电子公司西屋电气（WH）向韩国电力公司就提供支援征询了意见。此外还得知，已开始就若能够获得债权人的理解，最快于当地时间28日申请适用《美国联邦破产法》第11条展开协调。朝着月底前美国核电业务问题解决的目标迎来了最后关头。

为了填补巨额损失，东芝30日将召开决定将半导体的主力产品拆分出去组建新公司的临时股东大会。相关人士之间有强烈意见表示，为了履行对股东的说明责任，应该在股东大会之前决定西屋适用申请。

韩国电力在接受共同社采访时称：“没有从东芝方面收到正式的提案。今后如有正式要求将加以研究和应对。”

西屋向存在技术合作关系的韩国电力公司寻求支持，力争重组业务以及维持雇用。今后将全面展开协调。预计将向订购核电机组的美国电力公司等债权人说明重组计划，寻求其对申请适用破产法的理解。

东芝希望将西屋股份出售给韩国电力并从美国核电业务中退出。若西屋申请适用破产法，东芝将迅速召开临时董事会予以批准。

目前东芝因西屋的美国核电业务计提超过7000亿日元（约合人民币440亿元）损失，若适用破产法有可能增至1万亿日元。然而有望阻止损失今后也无止境地扩大。东芝准备加紧与认为西屋损失处理有问题的美国审计机构磋商，希望最晚到4月11日确定再次延期公布的2016财年前三财季（4月～12月）报表内容。（完）