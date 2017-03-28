日本政府2017年度预算获国会通过 总额为迄今最高

【共同社3月27日电】日本政府2017年度预算的一般会计总额达到创纪录的97.4547万亿日元（约合人民币6万亿元），预算在27日傍晚召开的参院全体会议上凭借自民、公明两党等多数赞成获得了表决通过。该预算获众院通过的时间为2月27日，创下包括安倍第一次执政时期在内的安倍政府史上最快速度。但受“森友学园”问题等影响，国会审议未能按照执政党步调推进，一直到临近依照宪法规定自动通过的本月28日才获得通过。

参院全体会议前的预算委员会在表决前进行了首相安倍晋三及全部阁僚出席的总结质询。副首相兼财务相麻生太郎就预算称“抑制了社会保障费的增加，税收也有所增长，希望在重振经济的同时整顿财政”，表示将坚持到2020年度达成基础财政收支盈余的目标。在野党围绕森友学园问题向政府进行了追究。

2017年度预算中，包括养老金、医疗和护理的社会保障费为32.4735万亿日元，达到历史最大值，占整体预算的三分之一。考虑到朝鲜屡次发射弹道导弹等，防卫费也连续五年增长，列入了迄今最多的5.1251万亿日元。观光厅预算也为过去最多，达210亿日元。

重点政策中，包括特别会计在内，“一亿总活跃计划”相关为2.9352万亿日元，分配给地方政府的补贴（地方交付税）为15.5671万亿日元。税收预计为57.7120万亿日元，新发国债额虽压缩到低于2016年度的34.3698万亿日元，但也超过了财政收入的35%，依赖负债的性质没有改变。（完）