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详讯2：栃木县雪崩造成高中生等8人死亡40人受伤

2017年03月27日

栃木县雪崩造成高中生等8人死亡

栃木县雪崩造成高中生等8人死亡

3月27日在栃木县那须町“那须温泉家庭滑雪场”发生的雪崩造成高中生等8人死亡、40人受伤。图为展开救助活动的消防队员等。共同社直升机当天下午4点12分航拍。（共同社）

　　【共同社3月27日电】据日本栃木县警方27日称，在该县那须町的滑雪场参加登山讲习活动的高中生等遭遇的雪崩中，陷入心肺停止状态的县立大田原高中山岳社团的7名高中男生和一名男教师死亡。另外有40人受伤，其中7人重伤。

　　那须町附近从27日早晨开始下大雪，气象厅持续发出了雪崩提醒等。专家指出有可能是表层雪崩。警方正就为何在这种恶劣天气下实施讲习训练活动，以业务过失致人死伤的嫌疑展开调查。

　　据该县教育委员会介绍，该县高中体育联盟从25日开始举办名为“春山安全登山讲习会”的活动，为期三天两夜，大田原高中等7所学校共计62人参加。在27日早晨，40名学生以及8名教师在参加“排雪开道前进”训练时，在上午8点半左右发生了雪崩。剩余14人没有加入训练。警方在上午9点20分左右接报。

　　据警方和消防部门称，训练可能是在距离“那须温泉家庭滑雪场”小屋约500米、海拔约1300米的第二雪区上方附近实施的。

　　县教委表示，当天原本的计划是登山，但由于下大雪，担任该县高中体育联盟登山部负责人的大田原高中教师早晨6点左右决定中止，而改为把学生分成5个小队进行“排雪开道前进”训练。该高中的小队在最前方。

　　大田原高中山岳社团是连续参加全国比赛的优秀社团。此外参加讲习活动的还有那须清峰高中、矢板东高中、真冈女子高中、真冈高中、宇都宫高中这6所县立学校以及私立矢板中央高中。共有学生51人以及教师11人，大田原高中有12名学生及2名教师。

　　可以步行的学生等中午12点半后开始下山。警方及消防部门等运送伤者的工作至当晚结束。自卫队也收到该县的派遣请求，进行了救助活动。

　　那须温泉家庭滑雪场此次雪季的滑雪营业已于20日结束。（完）

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