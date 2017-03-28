日本着手收集和分析朝鲜核试验相关信息

【共同社3月28日电】因有迹象表明朝鲜或将实施第6次核试验，日本政府27日着手对其动向展开信息收集和分析。鉴于朝鲜迅速推进核开发的姿态，日本政府消息人士预测称“最快4月可能实施核试验”。日方认为朝鲜很可能通过试验提高核打击能力，将加强警戒。

据美国媒体报道，朝鲜东北部丰溪里核试验场附近的新坑道已经完工。日本可能通过与美国政府的沟通也已掌握这一信息。特朗普政府就对朝政策宣称将考虑“所有选项”，日本如何与其统一步调将成为课题。

关于实施核试验的可能时间，日本政府消息人士指出，可能在已故的金日成主席诞辰4月15日或朝鲜人民军建军纪念日4月25日前后。该人士表示“朝鲜将这两个纪念日视作发扬国威的机会，有观点认为朝鲜会选择其中一天强行实施核试验”。

官房长官菅义伟在记者会上强调，高度关注朝鲜的动向，正在收集信息。他对威胁称不惜先发制人的朝鲜军方予以谴责，并称：“保卫国民的生命与和平的生活是政府最大的职责。通过日美以及与韩国紧密合作，已时刻做好能应对任何事态的准备。”

关于今后的应对，政府基于美国的核威慑力会保护日本免受朝鲜威胁的认识拟加强日美防卫合作。对于特朗普政府称考虑对朝“所有选项”的态度，日方给予“肯定”（首相安倍晋三语）。（完）