日本制定观光基本计划 利用地方旧民宅吸引游客

【共同社3月28日电】日本政府28日经内阁会议决定了2017至2020年度观光立国推进基本计划。除了把旧民宅用于推进观光的举措推广到全国200个地区之外，还将推进在农山渔村住宿的“农宿”及国立公园的修建工作。政府欲借地方文化和自然的魅力获得回头客并吸引游客前往大城市以外地区，到2020年实现年访日游客4000万人次的目标。

政府将支持把旧民宅用作住宿设施和餐馆等的项目，并把住宿的同时可体验农业和渔业生活的“农宿”推广至500个地区。

将打造约200处以文化遗产为核心的旅游据点，并积极推进神社寺院等修复现场的公开及多语种的介绍。此外还力争使一半地方政府制定景观计划。

为更多地接纳访日游客，将积极扩大羽田和成田两大机场飞机起降数量，同时加强地方机场的功能，加速吸引国际航线的廉价航空公司（LCC）入驻。此外还将大力推进可停靠游轮的港湾建设。

对于受地震影响游客迟迟未能恢复的东北地区，为实现每年外国住宿客总数150万人的目标，政府将致力于加强宣传等工作。

基本计划的覆盖时间过去一直是5年，但为配合今年3月敲定的政府“观光愿景”而改为4年。愿景中规定的访日游客目标数值等也反映到了基本计划之中。（完）