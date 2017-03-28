详讯：日本宣布不参加禁核条约谈判

日本宣布不参加禁核条约谈判 纽约时间3月27日，日本裁军大使高见泽将林在联合国总部旨在制定《禁止核武器条约》的会议上发表演讲。（共同社）

【共同社纽约3月27日电】为制定旨在使核武器非法化的《禁止核武器条约》，当地时间27日（日本时间当天深夜）在纽约联合国总部召开的会议上，日本裁军大使高见泽将林发表演讲，指出在拥核国家不参加的情况下推进条约的谈判会加深国际社会的分裂，称“要建设性且诚实地参与十分困难”，表明日本不参加谈判。

外相岸田文雄28日在首相官邸的记者会上表示“将不参加谈判”。作为唯一的核爆受害国一直呼吁国际社会废除核武器的日本不参加史上首部禁核条约的谈判，这引发了核爆受害者等的强烈愤慨。

高见泽在演讲中称，坚持核开发的朝鲜等对国际社会的严重安全威胁依然存在，指出不能缺少“现实性视角”，削减核武器应该在避免造成拥核国家和非拥核国家分裂的同时分阶段加以推进。

在此之前发表演讲呼吁制定该条约的日本原子弹氢弹爆炸受害者团体协议会事务局次长藤森俊希（72岁）对媒体表示，“无法赞同（日本政府的态度）。这不是唯一的战争核爆受害国政府应该说的话”，表达了强烈不满。

此次谈判将持续到31日。奥地利等条约推进国力争在7月底前制定出条约草案。根据非政府组织（NGO）“国际废除核武器运动”的统计，27日的会议包括日本在内共有116个国家和地区参加。

美英法中俄五大拥核国家及以色列、印度、巴基斯坦、朝鲜均未参会。处于美国“核保护伞”之下的北约各国也大多反对该条约。（完）