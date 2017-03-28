东芝在美核电子公司最快或于28日申请破产

【共同社3月28日电】27日获悉，给东芝经营造成打击的美国核电子公司西屋电气（WH）已开始协调，拟最快于当地时间28日申请适用《美国联邦破产法》第11条。东芝征询韩国政府系企业韩国电力的支援意向，并基本决定向西屋全额履行约8000亿日元（约合497亿元人民币）债务担保。此举旨在获得美国政府及西屋债权人的理解，美核电问题在月内解决迎来关键时刻。

东芝拟向韩国电力出售西屋股份，退出美国核电市场。

为填补巨额损失，东芝即将在30日举行决定半导体主力产品剥离成立新公司的临时股东大会。相关人士中有意见认为，为尽到对股东的说明责任，应在大会前决定西屋申请适用破产法。西屋若在当地时间28日申请适用，东芝将在29日举行临时董事会予以批准。

韩国电力在接受共同社采访时表示：“没有从东芝方面收到正式的提案。今后如有正式要求将加以研究和应对。”

西屋通过向存在技术合作关系的韩国电力公司寻求支持，力争实现业务重组及维持美国政府担忧的雇用。据分析，今后将向下单购买核电站的电力公司等债权人就重组计划及债务担保的履行进行说明，谋求对申请破产的理解。

东芝目前预计西屋造成的美国核电建设损失逾7000亿日元，但包括金融机构贷款等债务担保部分，损失金额受破产法的影响会出现部分增减，最终可能达到1万亿日元规模。但此举有望起到防止今后损失无限扩大的效果。

公司将加快与对西屋损失处理抱有怀疑的美国监查法人的磋商，使再次延期公布的2016财年前三财季（4月～12月）报表在发布期限的4月11日前确定。（完）