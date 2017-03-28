日本核爆受害者在联合国呼吁禁止核武器 当地时间3月27日，《禁止核武器条约》制定谈判在纽约的联合国总部启动，日本原子弹氢弹爆炸受害者团体协议会事务局次长藤森俊希发表演讲。（共同社）

【共同社纽约3月28日电】当地时间27日在美国纽约的联合国总部开始的《禁止核武器条约》制定谈判中，日本原子弹氢弹爆炸受害者团体协议会（被团协）事务局次长藤森俊希（72岁）讲述了自己在广岛的原子弹爆炸经历，呼吁“不能让任何国家的任何人再经历同样的地狱”。

藤森在原子弹爆炸时只有1岁。除了眼睛、鼻子和嘴之外，全脸被绷带缠绕，周围的人都认为他活不了，但最终奇迹般活了下来。对于在联合国大会场合呼吁废除核武器，他表示“感到这是核爆受害者的使命”。

一向反对禁止条约的日本政府代表在同一讲台表明不参加实质性谈判。在日本表明这一立场前，藤森吐露心声称“作为核爆受害者和日本国民，我心痛地迎来今天”，但表示“绝不会灰心”，对与参会的各国及市民代表的合作表示期待。

当时被动员参加建筑拆除作业的姐姐（当时13岁）的遗体至今都没能找到，藤森表示“（核爆）一直折磨核爆受害者直到今天”。

他提及了被团协一直主张“不能再出现核爆受害者”，表明“希望核爆受害者的呼吁能写进条约、世界向废除核武器大步迈进”。

最后他呼吁“让我们尽最大努力使条约成立并生效”，会场报以热烈掌声。（完）