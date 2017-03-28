焦点：拥核国家或扩大核战力 专家担忧美在日部署核武

【共同社3月28日电】主导制定全球首个全面禁止约72年前曾在广岛与长崎使用的核武器条约的非拥核国家期待推动核裁军，但不参加谈判的美俄等拥核国家相反却出现扩大战力的动向。美欧与俄罗斯围绕乌克兰问题的对立以及东北亚局势的紧张升级，专家中有人担忧美国特朗普政府或在日本部署核武器。

特朗普表示有意扩大核战力称“将保持作为拥核国家的优势”。《禁止核武器条约》谈判开启前访问日本的美国民间研究组织“忧思科学家联盟”成员顾克冈指出：“对特朗普而言不存在美国第一主义以外的政策，也毫不在意广岛与长崎之后‘使用核武的禁忌’。”

尽管日本“无核三原则”禁止核武器入境，但考虑到美国与中国围绕台湾等问题的对立，顾克冈敲响警钟称“（美国）也可能会在冲绳等日本国内的美军基地秘密部署小型核武器”。

据称包括以色列、朝鲜等在内总计9个国家拥有的核武器中，美俄占了九成以上。拥核量第一的俄罗斯主张维持包括核武器在内的军事平衡，对美保持警惕。中国似乎也在通过增加国防预算对抗特朗普政府。

禁核条约会议采取多数表决通过的方式，而非与联大相同的全会一致通过。许多参加国预计为推动条约的制定，将在今年8月6日与9日的“核爆纪念日”之前，于7月汇总条约草案。

非政府组织（NGO）“和平之船”共同代表川崎哲强调：“如果能出台禁核条约，使用与拥有核武器属于犯罪的规范将扩大。这样一来拥核国家也可能不得不改变政策。”（完）