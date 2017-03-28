独家：标有韩国公司名称的塑料桶大量漂至日本

标有韩国公司名称的塑料桶大量漂至日本 图为3月9日拍摄的岛根县益田市回收的大量塑料桶。照片由岛根县提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月28日电】有关山阴地区等日本海一侧沿岸地区漂来大量塑料桶的问题，近日获悉部分塑料桶上标有韩国基础化学品厂商“OCI”等企业名称，该公司认为“可能是使用后的塑料桶被转卖并非法丢弃”，要求韩国政府加强监管。28日采访该公司日本法人获知了这一信息。

据日本环境省等透露，2月17日至3月15日期间，塑料桶在10个道府县总计发现约6130个。桶上标有韩语或是“双氧水”，大部分为蓝色，长宽均为20厘米，高40厘米。鸟取县的调查中还确认有装着盐酸的塑料桶。据称流出源无法确定，但从洋流及风向等来看可能是来自韩国。

OCI总部位于首尔，制造和销售盐酸及双氧水等基础化学品。日本法人称，2月28日大量漂至日本可能与韩国紫菜养殖相关塑料桶的非法流通有关，已向韩国环境部提交要求加强监管的建议书。

该公司在韩国把双氧水装入蓝色塑料桶销售，但其他公司买下使用过的塑料桶后装进盐酸等违法销售的事件时有发生。虽然法律禁止为养殖紫菜和工具杀菌而使用盐酸，但有违反规定的养殖业者被逮捕，公司认为该过程中存在向海里非法投弃的情况。

另一方面，漂至最多的岛根县2月21日要求日本环境省防止再次发生此类情况。环境省本月3日通过外务省要求韩国政府进行调查，建议若确认流出需加强监管。（完）