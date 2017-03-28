日本政府财政赤字无望消除 或不得不修改目标

【共同社3月28日电】27日通过的日本政府2017年度预算仍在持续依赖负债的状态，基础财政收支赤字近5年来首次扩大。预计经济势头低迷导致税收上行乏力，而以教育和防卫费为主的财政支出压力今后将进一步增强。力争在2020年度实现中央和地方收支盈余的政府财政健全化目标不知何时能够达成。考虑到计划2018年度出台的中期评估，修改目标的讨论将在所难免。

2017年度预算中财政支出总额增至创纪录的97.4547万亿日元（约合人民币6万亿元）。其中包括作为招牌政策之一的新“发放型奖学金”制度前期实施费用。计划2018年度起全面实施后，以免交居民税的低收入家庭为对象每月发放2～4万日元，但本届国会审议中纷纷出现“金额过少”的声音。首相安倍晋三对教育免费化态度积极，为今年夏季制定“健骨方针”，教育预算是否应该增加成为焦点。

安倍政府一贯重视防卫预算的势头仍将维持。以中国和朝鲜局势不明朗以及加强与美国特朗普政府的安保关系为由，有关增额的讨论或趋热。

内阁府今年1月更新的推算结果显示，即便保持名义国内生产总值（GDP）超过3%的经济增长，中央和地方2020年度基础财政收支为8.3万亿日元，与GDP相比仍有1.4%左右的赤字。2018年度赤字幅度为2.4%左右，此前设定的控制在1%左右的中期目标基本无望实现。

政府内部开始流露出真实想法，认为“修改目标只是时间问题”（经济官厅干部语），也一直有推测认为再度延期至2019年10月的消费税率上调至10%的计划或进一步推迟。能否继续留住国际社会和市场的信任，政府的财政运营将迎来关键时期。（完）