安倍称难以证明没有向森友学园捐款

【共同社3月28日电】有关学校法人“森友学园”（位于大阪市）已表明辞去理事长职务的笼池泰典在证言中称从日本首相夫人安倍昭惠处收到100万日元（约合6.2万元人民币）捐款一事，首相安倍晋三在28日的参院决算委员会会议上表示，难以证明自己一方没有捐赠。有关安倍的朋友担任理事长的学校法人“加计学园”（位于冈山市）的大学新设兽医系一事，他表示“完全没有商谈或是施压”。

有关是否向森友学园方面捐款，安倍表示“无法证明没有给钱，这可谓是恶魔的证明，应该切实检证笼池等拿出的东西是不是真的”。

昭惠夫人通过自己的Facebook反驳笼池的证言，对此官房长官菅义伟明确表示政府没有事先确认。安倍说明称“因为是夫妻，所以她在发文前说‘我要发这个’并让我看了内容”。

民进党议员斋藤嘉隆提问称“是否会告发笼池做假证”，菅义伟回答“如果违背事实就会告发，正在详查内容是否客观”。对于要求昭惠夫人到国会作证的奚落，他反驳称“会变成无休止的争论，即便出面作证也是一样”。

文部科学相松野博一透露，文科省2名前职员担任加计学园的理事。地方创生担当相山本幸三就利用政府的国家战略特区制度新设大学兽医系的经过表示“透明度极高，没有政治压力介入的余地”。（完）