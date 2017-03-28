详讯：大阪高院推翻原判 取消高滨核电站停运决定

【共同社3月28日电】由于不服去年3月大津地方法院要求关西电力公司高滨核电站3、4号机组（位于福井县高滨町）停运的暂行处理决定，关电提起上诉，大阪高等法院（审判长山下郁夫）28日裁定认可关电方面的诉求。两座核电机组的运行由此获得法律许可，时隔约1年后喊停正在运转中的核电机组的首个司法裁决被推翻。

关电计划在向当地地方政府等作出说明后采取重启手续。居民方面将研究今后的应对措施，包括诉诸最高法院的特别上诉等。

关电在上诉中批评地方法院的裁决“并不是基于科学与专业知识作出的客观判断”，出示了原子能规制委员会汇总的新安全标准资料等上千页的书面资料，强调两座机组的安全性。

对于当地居民针对地方法院宣判后发生的熊本地震所主张的“未考虑到连续发生强烈晃的情况”这一点，关电反驳称“从高滨核电站的选址来看，无法想象这一情况。”

暂行处理决定由临近福井县的滋贺县居民于2015年1月提出申诉。大津地方法院去年3月9日结合福岛核事故对新安全标准以及关电的安全对策等提出质疑，勒令禁止运转。关电翌日即3月10日停运实际处于运转状态的3号机组，之后2座机组再未重启。

大津地方法院也不认可要求停止暂行处理决定的停止执行与取消的异议申诉，关电考虑到审判的长期化，于去年8月至9月取出了核燃料棒。（完）