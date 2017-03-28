详讯：日团队移植他人iPS细胞所制视网膜细胞开先河

【共同社3月28日电】日本理化学研究所等的团队28日宣布，已实施由他人的诱导多能干细胞（iPS细胞）制作的视网膜细胞移植至眼疾患者眼部的手术。使用他人iPS细胞所制细胞的移植为全球首创。比起使用患者本人的iPS细胞，优点是准备时间短、费用也较低。这是使用iPS细胞的日本再生医疗面向普及跨出的一大步。

理研的项目负责人高桥政代等在神户市立医疗中心中央市民医院作为临床研究实施了手术。将含有由iPS细胞制作的视网膜细胞的溶液以注射的形式注入患有“渗出型老年性黄斑变性”、现居兵库县的60多岁男性的眼部，该病症使视网膜出现障碍，甚至可能引起失明。移植使用等待细胞在视网膜上固定的手法。手术约1小时后结束，据称手术过程中没有问题。

手术的首要目的是确认安全，该团队将检验移植后的细胞是否会变成肿瘤，观察其能否维持视力。他人的细胞移植令人担心发生排斥反应，但此次使用的iPS细胞是京都大学所储备的特殊免疫型细胞，即使移植排斥反应也少，将确认其有效性。高桥表示为观察症状预计将在2、3年后发布移植是否成功等结果。

高桥等2014年实施了由患者自身的iPS细胞制作的视网膜细胞进行移植的手术。患者的视力停止下降，手术后已两年，未发现癌变等异常，然而，到移植为止共花费了11个月，费用约达1亿日元（约合人民币622万元），面向普及还需缩短准备期间以及降低成本。

本次的手术从2月初为临床研究招募患者开始仅约2个月就实现。包括本次的患者在内，今后的目标是完成5例移植。

有关由他人iPS细胞制作的细胞的移植，澳大利亚的风险企业在英国的医院进行临床试验，但尚未发布消息称已用于患者。（完）