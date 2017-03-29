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2017年03月29日 01時08分

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追踪安倍晋三首相（28日）

2017年03月28日

<上午>

06:55 从公邸抵达官邸。

07:08 会见官房副长官野上浩太郎。

07:34 会见官房副长官萩生田光一。

08:13 出席内阁会议。

08:56 抵达国会。

09:00 出席参院决算委员会会议。

11:59 返回官邸。

<下午>

12:00 会见自民党政务调查会长茂木敏充、政调会长代理田村宪久等人。

12:09 会见公明党政调会长石田祝稔、政调会长代理佐藤茂树等人。

12:16 会见自民党政调会长茂木敏充。

12:40 会见山口县知事村冈嗣政、县议会议长柳居俊学。

12:58 抵达国会。

13:02 出席众院全体会议。

14:58 返回官邸。

15:26 抵达国会。

15:30 出席参院决算委员会会议。

17:41 返回官邸。

17:49 出席工作方式改革实现会议。

18:25 接受蒙古国国家大呼拉尔主席恩赫包勒德的礼节性拜访。

18:56 抵达东京芝公园的“东京皇家王子大饭店花园塔”，在日本料理店“芝樱”出席柳居俊学就任山口县议会议长庆祝会。

19:23 抵达东京银座的牛排餐厅。与自民党副总裁高村正彦、干事长二阶俊博、选举对策委员长古屋圭司等人聚餐。（完）

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