日本将首次以法律形式限制加班时间 3月28日下午，日本经团联会长榊原定征（右三）与工会总联合会会长神津里季生（右二）等人在首相官邸出席工作方式改革实现会议。（共同社）

【共同社3月28日电】日本政府28日举行工作方式改革实现会议，汇总了改革实行计划。目的在于即使在人口减少的情况下也能提高生产效率，建立能够选择多样、灵活工作方式的社会。实行计划内容包括引入带惩罚措施的加班时间限制方案和实现“同工同酬”，消除正式员工与非正式员工间不合理的待遇差距等。这是首次为加班时间设置限制，也为长年有待解决的长时间劳动和改善非正式员工的待遇迈出一步。

因交由企业和劳动者自主决定的情况较多，该计划能否切实拉动个人消费和提高生产效率仍面临挑战。

日本首相安倍晋三在会议上表示：“如果实行计划不能使相关法案获得通过的话，那就仅是纸上谈兵、画饼充饥。政府的作用极为重要。”他作出指示要求尽早提出法案。

厚生劳动相的咨询机构劳动政策审议会将汇总修正案，并于年内提交给国会。最快可于2019年春季开始依次施行。

关于成为最大焦点的加班时间限制问题，实行计划在写明时间上限为每月45小时，每年360小时的同时，还设定了繁忙期的特别上限。单月不超过100小时，如果繁忙期持续2至6个月的话，每月平均不超过80小时，每年加班上限720小时。

另一方面，汽车司机、建筑工人和医生拥有5年的缓冲期。5年后开始将司机的加班时间上限设定为每年960小时。建筑工人在灾害发生时从事修建临时住宅等恢复、重建等工作的情况下，不适用繁忙期上限。医生的加班时间限制以2年后为目标做出最终结论。研究开发人员不包括在内。

“同工同酬”写入了去年12月份汇总的方针草案之中。为了避免发生派遣职工向派遣企业要求同一报酬，但因工作单位变化出现工资下跌的情形，如与派遣企业达成充分待遇协议情况的话，可以视为例外。

为了推进多样化的工作方式，计划还列入了普及促进居家工作、副业和兼职等内容。（完）