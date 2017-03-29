Close

共同网

2017年03月29日 01時08分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本将首次以法律形式限制加班时间

2017年03月28日

日本将首次以法律形式限制加班时间

日本将首次以法律形式限制加班时间

3月28日下午，日本经团联会长榊原定征（右三）与工会总联合会会长神津里季生（右二）等人在首相官邸出席工作方式改革实现会议。（共同社）

　　【共同社3月28日电】日本政府28日举行工作方式改革实现会议，汇总了改革实行计划。目的在于即使在人口减少的情况下也能提高生产效率，建立能够选择多样、灵活工作方式的社会。实行计划内容包括引入带惩罚措施的加班时间限制方案和实现“同工同酬”，消除正式员工与非正式员工间不合理的待遇差距等。这是首次为加班时间设置限制，也为长年有待解决的长时间劳动和改善非正式员工的待遇迈出一步。

　　因交由企业和劳动者自主决定的情况较多，该计划能否切实拉动个人消费和提高生产效率仍面临挑战。

　　日本首相安倍晋三在会议上表示：“如果实行计划不能使相关法案获得通过的话，那就仅是纸上谈兵、画饼充饥。政府的作用极为重要。”他作出指示要求尽早提出法案。

　　厚生劳动相的咨询机构劳动政策审议会将汇总修正案，并于年内提交给国会。最快可于2019年春季开始依次施行。

　　关于成为最大焦点的加班时间限制问题，实行计划在写明时间上限为每月45小时，每年360小时的同时，还设定了繁忙期的特别上限。单月不超过100小时，如果繁忙期持续2至6个月的话，每月平均不超过80小时，每年加班上限720小时。

　　另一方面，汽车司机、建筑工人和医生拥有5年的缓冲期。5年后开始将司机的加班时间上限设定为每年960小时。建筑工人在灾害发生时从事修建临时住宅等恢复、重建等工作的情况下，不适用繁忙期上限。医生的加班时间限制以2年后为目标做出最终结论。研究开发人员不包括在内。

　　“同工同酬”写入了去年12月份汇总的方针草案之中。为了避免发生派遣职工向派遣企业要求同一报酬，但因工作单位变化出现工资下跌的情形，如与派遣企业达成充分待遇协议情况的话，可以视为例外。

　　为了推进多样化的工作方式，计划还列入了普及促进居家工作、副业和兼职等内容。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月23日日本大使馆就“3·15”晚会书面质询央视
  2. 2017年03月22日金正男案朝鲜嫌犯或假冒韩国人接近越南女嫌犯
  3. 2017年03月21日话题：冲绳或发现新的儒艮 环保人士建议展开调查
  4. 2017年03月25日访台的日本副大臣称日台非政府关系不变
  5. 2017年03月21日奥运比赛场地霞关乡村俱乐部将接受女性高尔夫会员

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网