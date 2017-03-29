特朗普签署总统令要求修改前政府全球变暖对策

【共同社华盛顿3月28日电】美国总统特朗普28日签署了将修改前奥巴马政府出台的全球变暖对策的总统令。实现《巴黎协定》提出的二氧化碳减排目标预计也将变得困难。特朗普在签署总统令时强调“这是停止剥夺美国就业的政策的历史性一步”。

被要求修改的政策中也包含了限制火力发电站二氧化碳排放的“清洁电力计划”。这是美国为实现在防止全球变暖的国际框架《巴黎协定》中提出的二氧化碳等温室气体减排目标的一项核心政策，若被大幅修改，实现目标将变得遥不可及。

美国是仅次于中国的全球第二大二氧化碳排放国，外界担心过去一直在应对全球变暖方面发挥领导作用的美国转变方针或对其他协定成员国的参与热情造成不利影响。不过，这次的总统令并未涉及如何对待《巴黎协定》。可能是政府内部主要成员围绕是否退出协定存在意见分歧。

美国在《巴黎协定》中提出了到2025年国内的温室气体排量较2005年减少26%～28%的目标。“清洁电力计划”则提出到2030年火电站的二氧化碳排量要比2005年减少32%。

除此之外，总统令还放开了前奥巴马政府作为全球变暖对策而冻结的国有土地煤炭开采新许可，并要求促进国内的石油、天然气勘探开发。前奥巴马政府推行的计算碳排放造成的社会费用和影响的做法也被叫停。（完）