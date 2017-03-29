马朝金正男案谈判声明未公布 协议履行或遇阻

【共同社吉隆坡3月29日电】有关朝鲜金正男遇害案，马来西亚政府人士28日就与朝鲜的谈判透露说“目前没有公布声明的计划”。此前有消息称两国政府已就用被朝方限制离境的马来西亚公民来“交换”金正男遗体和嫌疑人等达成协议，但目前认为协议履行遇阻的看法蔓延开来。

马来西亚卫生部长苏巴马廉28日表示，遗体仍存放在吉隆坡的医院内。据多名相关人士透露，遗体27日曾运至机场，而作为“交换”对象的嫌疑人等的名字也曾出现在飞往北京的马来西亚航空搭乘旅客名单中。

马来西亚副总理扎希德26日透露说计划公布谈判声明。该国中文报纸《中国报》网络版27日报道称两国政府围绕该事件已达成协议。据悉，协议内容是马方同意移交遗体和嫌疑人等，以营救在朝的9名该国公民。

然而，出现在乘客名单上、在朝鲜国营高丽航空公司工作的一名男嫌疑人以及朝鲜驻马大使馆二等秘书在临出发前取消了行程。两国政府未就此发布消息，尚不清楚是将继续磋商还是取消协议。

《中国报》报道称，由于朝鲜不允许马来西亚公民搭乘飞机，马方也未让嫌疑人等搭乘。也有猜测称，协议内容在出发前被透露给了媒体，朝鲜对此感到不满。

另一方面，马来西亚另一中文报纸《东方日报》网络版28日报道称马来西亚不会把金正男遗体移交朝方，而是将于30日通过货机从吉隆坡运送至其生前居住的澳门。（完）