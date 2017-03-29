美中就4月6日至7日举行首脑会谈进行最后协调

【共同社华盛顿3月28日电】28日获悉，美中两国政府已就美国总统特朗普和中国国家主席习近平的首脑会谈进行最后协调，计划4月6日至7日在美国南部佛罗里达州棕榈滩举行。美中关系消息人士透露了这一信息。这将是1月20日特朗普上台执政以来两国首脑首次会谈，预计近期将正式发布消息。

对亚太地区安全及世界经济具有重大影响力的美中两国力争以首脑首次会面谋求关系稳定。除应对被传正准备第6次核试验的朝鲜外，中国在南海推进军事基地建设问题以及贸易不平衡等贸易课题也将被讨论。

为尽快实现首脑会谈，中国负责外交事务的国务委员杨洁篪2月27日与特朗普在白宫会谈，美国国务卿蒂勒森3月19日在北京与习近平会谈等，两国政府一直在进行协调。

预计首脑会谈的地点是日本首相安倍晋三应特朗普邀请于2月10日和11日下榻的棕榈滩高级别墅“马阿拉歌”（Mar-a-Lago）。

特朗普在就任总统前的去年12月曾表示不会受基于中国与台湾是不可分割领土的“一个中国”原则的历届美国政府对华政策束缚。就任后，他也多次批评中国的外汇政策等，使得美中关系恶化。但特朗普在当地时间2月9日与习近平举行电话会谈，表明了尊重“一个中国”政策的想法，两国关系走向改善。

蒂勒森在与习近平会谈时表示“特朗普期待尽快举行美中首脑会谈”。（完）