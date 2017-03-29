独家：自民党将建议拥有“对敌基地攻击能力”

【共同社3月29日电】日本自民党安全保障调查会鉴于朝鲜发射弹道导弹而汇总的有关加强弹道导弹防御（BMD）的建议草案概要近日曝光。草案指出朝鲜的威胁已进入新阶段，要求立即就拥有破坏对方发射基地的“对敌基地攻击能力”展开讨论。预计安保调查会29日与该党国防小组召开的联席会议上将批准该草案。经过党内程序后将提交给政府。相关人士透露了该消息。

有关对敌基地攻击，日本政府的立场是法律上可以实现，但现状是打击能力依赖美军，而自卫队贯彻防卫职能，双方分担“矛”与“盾”的作用。作为该能力的具体提议，草案建议拥有巡航导弹。鉴于朝鲜本月6日同时发射数枚导弹，日方对现状的看法是：在当前的BMD体制下若数枚弹道导弹同时发射，很难实现全部拦截。

草案就加强BMD体制举例了最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD）和陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore），要求加快探讨引进，希望尽快拟定相关预算。此外，草案还呼吁提前部署日美正在联合研发的海基拦截导弹“SM3 Block 2A”等。

日本政府最早将在2018年下半年出台规定5年内装备品引进和费用详情的现行“中期防卫力整备计划”的下一期计划，有意依据自民党的建议推进讨论。（完）