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详讯：东芝子公司西屋电气启动破产程序

2017年03月29日

东芝子公司西屋电气启动破产程序

东芝子公司西屋电气启动破产程序

图为西屋电气公司在美国佐治亚州建设中的核电站。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社3月29日电】相关人士29日透露称，处于经营重组期的东芝的美国核电子公司西屋电气（WH）决定申请适用《美国联邦破产法》第11条，已经启动相关程序。东芝也在当天的董事会上予以批准。预计提交申请后当天将立刻适用。这是相当于日本《民事再生法》的重组型破产处理，东芝将确定预计达1万亿日元（约合620亿元人民币）的损失金额。今后，东芝将把WH从合并结算对象中剔除，并退出海外的核电业务，重振财务基础。

　　路透社华盛顿电28日援引美国政府消息人士的话报道称，特朗普政府已表示关切，认为“这是潜在的国家安全问题”。WH曾向美军核动力航母与核潜艇提供反应堆。美方担心根据支援WH重组的企业的不同，军事力量机密或有可能泄露。

　　日本官房长官菅义伟在29日的记者会上指出“日美政府正在紧密合作开展应对”。他表示，为实现WH重组“期待（相关人士之间的）建设性讨论”。

　　适用破产法可使最初预计的逾7000亿日元损失大幅缩小，但作为WH的母公司，东芝将提供约8000亿日元债务担保，损失也可能进一步加大。为填补亏空，东芝将抓紧出售半导体业务。

　　若适用破产法，对WH的债权回收及诉讼将自动停止，WH将在继续业务的同时制定重组计划。若能得到债权人和法院的同意，或能实施计划尽早实现重组。

　　东芝已征询韩国政府系企业韩国电力是否有意支援WH，预计将出售过半股份。也有方案认为可将英国核电业务的股票出售给韩国电力。东芝将撤出海外核电业务，今后专注于日本国内的反应堆报废业务和社会基础设施业务。

　　半导体主力产品“闪存”业务剥离后将成立新公司，以1万亿日元以上价格出售。最初的竞标在29日截止，预计有美国、韩国厂商等10多家公司参加。韩国《中央日报》29日报道称，韩国半导体厂商SK海力士将与日本投资者组成联合体参加。

　　东芝2006年斥资6000多亿日元收购了WH，但由于美国核电建设陷入困境，导致了巨额损失。（完）

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