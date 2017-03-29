核爆受害者称日本不参加禁核谈判是“背叛”

【共同社纽约3月29日电】为制定旨在使核武器非法化并加以废除的《禁止核武器条约》，现居加拿大的核爆受害者Thurlow节子（85岁）28日在纽约联合国总部召开的会议上发表了演说。关于日本政府表明不参加制定谈判，她严厉谴责称：“核爆受害者被自己的国家背叛并抛弃的感觉很强烈。”

节子用颤抖的声音讲述核爆体验并呼吁制定条约，会场上响起热烈的掌声并经久不绝。这再度给人留下了推进制定条约的各国、呼吁“无核武世界”的核爆受害者与决定不参加谈判的日本政府之间存在巨大鸿沟的印象。

节子指出力争制定的条约明确规定核武器“违背人道，是违法的”，对此表示支持。她认为拥核国与依赖这种威慑力的国家“墨守错误的想法”，强调“尤其谴责日本政府”。

她还表示，日本政府虽然邀请外国要人前往广岛并介绍受害情况等，主张正致力于核裁军，但在美国的“核保护伞”下不过是“虚妄的推托之辞”。

节子出生于广岛市，由于持续开展用英语诉说核爆体验的活动，曾被考虑作为诺贝尔和平奖候选人。当天，她作为非政府组织（NGO）“国际废除核武器运动”相关人士发表了演说。

会议上，参加谈判的各国继续发表意见。除了节子外，上世纪50年代由于英国核实验而受到过量辐射的澳大利亚原住民女性也发表了演说。（完）