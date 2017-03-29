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2017年03月29日 19時33分

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分析：东芝以西屋电气申请破产避免接连破产

2017年03月29日

　　【共同社3月29日电】东芝通过对美国核电子公司西屋电气（WH）进行破产处理，将从持续巨亏的业务重负中脱身，避免出现接连破产危机。若半导体业务能如预期般以1.5万亿日元（约合人民币930亿元）以上的价格出售，东芝就能摆脱资不抵债的状态。

　　东芝对WH有巨额债务担保，如果适用破产法则将伴随阵痛；但是为了获得今后的稳定感，公司认为破产程序不可或缺。东芝将整理WH的债务，将其从合并结算的对象中剔除。

　　不过，虽然东芝已询问韩国电力是否有意支援WH，但韩国下届总统热门人选、最大在野党“共同民主党”前党首文在寅摆出了改变核电推进政策的姿态，两家公司的协调工作有可能进展艰难。

　　东芝的核电业务将以日本国内保守维修和反应堆报废为中心，无望有大发展。关于因核电站停运而持续亏损的核电燃料业务公司，东芝与日立制作所等的整合进度大幅滞后。

　　虽然东芝在今后的业务发展中拟以电梯、铁路系统等社会基础设施为主力，但无法期待较高的收益增长。继财务造假问题后的巨额亏损让东芝失去了市场的信赖，即使作为“新生东芝”重新出发，前路或许也很险峻。（完）

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