东芝在美核电子公司因工期延误造成巨亏

【共同社华盛顿3月29日电】东芝旗下核电子公司西屋电气（WH）在美国建造的核电站被指由于多次出现简单失误导致工期延误，造成巨额损失。这已对相关地区的电费造成影响，破产申请获批后的前景堪忧。

核电站为新型AP1000反应堆，西屋电气将工程发包给建筑公司。位于南卡罗来纳州的VC Summer核电站2、3号机组正在建设中。熟悉情况的当地律师指出，工期延误的原因是“谁都没有造过的新型核电站交给了没有经验的企业建设”。

据相关人士透露，反应堆安全壳的设置作业中，由于地基混凝土应开孔的地方有障碍物，有工作人员在距开孔处约30厘米的地方用粉笔做了标记，但却未告知后续作业人员开孔处与标记之间的距离，导致在错误的地方开孔。据悉类似的简单失误很多。

核电站建设费用加算在用户的电费上。根据合同，当建设费超过一定额度，超额部分将由西屋电气承担，但如果其破产申请获批，合同就将作废。该律师表示，如果继续由西屋电气承建，“用户的负担将无限度地增加，可能会有人反对继续建造”。

除该核电站外，西屋电气还在佐治亚州沃格特勒核电站建造两座机组。据电力公司公布的数据显示，截至2016年第四季度，沃格特勒和VC Summer的建设进度分别为36%和31%。南卡州核监督团体相关人士强调：“电力公司的目标是2020年投入运转，但这绝不可能。”律师则感慨地说：“虽然我认为应当停止建造，但将导致继续为从未发过电的核电站建设与拆除支付费用，真吃不消。”（完）