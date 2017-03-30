详讯：自民党将建议拥有对敌基地攻击能力

【共同社3月29日电】日本自民党安全保障调查会29日在党总部召开了与该党国防小组的联席会议，批准了向政府提交的为应对朝鲜的有关弹道导弹防御（BMD）的建议草案。要求尽快就拥有通过巡航导弹等破坏对方发射基地的对敌基地攻击能力展开讨论，谋求确立即使发生数枚弹道导弹同时发射的情况也能实现日本全境防御的BMD体制。

该建议讨论小组主席、前防卫相小野寺五典在会后的记者会上就对敌基地攻击能力强调称，“不是先发制人的攻击，而是为了我国防御的反击能力”，并表示“为了不让对方发起第二轮攻击，使其失去攻击能力当然属于自卫的范畴”。建议将在30日提交首相安倍晋三。

官房长官菅义伟在记者会上表示：“安全保障环境变得严峻的情况下，无论发生何种事态都能保护国民的生命安全是政府的职责。收到建议后会认真对待”。

该建议认为“朝鲜的威胁已进入新阶段”，指出为了提高日美同盟的应对能力，有必要讨论拥有“对敌基地反击能力”。作为最新的防卫手段，建议还要求加快探讨引进最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD）和陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore）。

关于朝鲜，建议提及不仅通过移动式发射台和潜艇的导弹发射，还有使用固体燃料、在较高轨道难以拦截的“高弹道轨道”的发射，表示“朝鲜在逐渐掌握使探测和拦截变得困难的技术”。

建议还指出高度重视朝鲜弹道导弹落入日本海的日本专属经济区（EEZ）一事，应完善确保安全的措施，包括迅速向船只发出警报等。（完）