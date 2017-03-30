详讯2：东芝预计2016财年亏损1万亿日元

东芝预计2016财年亏损1万亿日元 3月29日下午，东芝社长纲川智在东京都港区举行记者会。（共同社）

【共同社3月29日电】处于经营重组期的东芝公司29日宣布，持续出现巨额亏损的美国核电子公司西屋电气（WH）已申请适用《美国联邦破产法》第11条。预计经过损失处理，东芝2016财年（2016年4月至2017年3月）净利润将亏损1.01万亿日元（约合人民币624亿元），在金融机构以外的国内企业中创历史新高。资不抵债的金额达到6200亿日元，呈现罕见事态。

申请破产的西屋不再作为东芝的合并结算对象。消除海外核电业务风险、防止波及东芝的这一最大悬案终于解决。今后在与法院开展协调的同时，东芝将出售西屋的股份并退出海外业务。

东芝社长纲川智在东京举行的记者会上为巨额亏损道歉。他指出“可以说将退出问题最大的海外核电业务，风险基本没有了”，还表示：“为了消除资不抵债状态及强化崩溃的财务基础，将全力采取措施。”

东芝2月发布的业绩预期中，亏损额为3900亿日元，资不抵债额度为1500亿日元。但因西屋破产出现6200亿日元的追加损失，财务状况大幅恶化。在金融机构以外的国内企业中，迄今为止的最大亏损额为日立制作所2008财年创下的7873亿日元。

东芝将于30日召开临时股东大会，请求批准为填补亏损而剥离半导体业务成立新公司的计划。财务状况恶化及陆续出售优良业务的做法或遭到批评。

包括同时申请适用破产法的持股公司在内，西屋的负债总额达98.11亿美元。由于被指出或有债权人等要求赔偿损失，负债有可能还会增加。为继续核电站建设，正在与发包的电力公司进行磋商。

东芝2006年斥资6000多亿日元收购了西屋，力争扩大海外的核电业务，但以失败告终。反应堆报废等国内业务将继续，并大力发展电梯及铁路系统等社会基础设施业务。

西屋过去曾为美军核动力航母及核潜艇提供反应堆，据称特朗普政府认为“这是潜在的国家安全问题”，已表示关切。纲川称“尚未听说”美国政府提出要求。

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小资料：在日本国内开展核电业务的东芝公司2006年以约6000亿日元的价格收购了美国核电公司西屋电气（WH），取得了在海外占主流的压水反应堆（PWR）制造技术。东芝在中国获得反应堆订单，并计划在英国、印度建设核电站，但因工程滞后，持续产生巨额损失，导致西屋经营破产，东芝将从海外核电业务中撤退。到2030年前通过西屋在全球建设60多座反应堆的目标也沦为废纸。（完）