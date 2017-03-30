中满泉将成为首位担任联合国副秘书长的日本女性 图为将被任命为联合国副秘书长的联合国开发计划署（UNDP）预防危机与恢复局局长中满泉。（共同社）

【共同社纽约3月29日电】联合国秘书长古特雷斯当地时间29日下午宣布，将任命联合国开发计划署（UNDP）预防危机与恢复局局长中满泉（53岁）接替联合国裁军事务高级代表、联合国副秘书长金垣洙之职。据联合国相关人士称，这将是日本女性首次担任联合国副秘书长。

反对联合国27日开幕的《禁止核武器条约》制定谈判的拥核国家以及推进谈判的非拥核国家意见对立明显，为推动陷入停滞的核裁军，中满的能力将受到考验。预计近期将正式就任。

中满接受任命后表示“将在联合国秘书长的领导下，为了让世界更加和平，将诚心诚意地尽力工作”。

中满1989年开始在联合国工作，前南斯拉夫纷争时参加难民保护等工作，为代表联合国的难民问题专家之一。古特雷斯提出了将提高联合国女性职员比例的方针，此次人事决定可能为其中之一。

中满曾任联合国难民署（UNHCR）法务官等职，2014年11月起任预防危机与恢复局局长，2016年11月至今年1月还兼任秘书长特别顾问，负责跟进难民及移民对策的联合国峰会工作。

目前，日本人担任副秘书长的仅有分管管理事务的高须幸雄。负责裁军事务的副秘书长此前有阿部信泰和田中信明两人，在2000年代担任。（完）